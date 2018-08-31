Глава "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в Донецке. Информацию подтвердили сепаратистские СМИ, а также Вячеслав Голуб, депутат местного "парламента".

Ранее стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв. Происшествие случилось у кафе "Сепар". На место также прибыла скорая помощь. Сразу сообщили об одном пострадавшем, которого увезли в госпиталь. Инцидент произошел на улице Пушкина, всего в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР Александра Захарченко.

Кафе Сепар