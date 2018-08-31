Очередной, седьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроет поединок между полтавской "Ворсклой" и одесским "Черноморцем".

В пятницу, 31 августа, седьмой тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется поединком между полтавской "Ворсклой" и одесским "Черноморцем".

Матч "Ворскла" - "Черноморец" откроет 7-й тур чемпионата Украины. На поле сойдутся на стадионе имени А. Бутовского в Полтаве (игру в 19.00 покажет телеканал "Футбол 1"), сообщает Укринформ.

Второй игровой день тура в субботу, 1 сентября, продолжит противостояние на стадионе "Металлист" в Харькове, где донецкий "Шахтер" будет принимать ФК "Мариуполь (19.30, "Футбол 2").

В воскресенье, 2 сентября, состоятся матчи между черниговской "Десной" и донецким "Олимпиком" (14.00, "Футбол 1"), ФК "Львов" и ФК "Александрия" (17.00, "Футбол 1"), ФК "Арсенал-Киев" и луганской "Зарей" (19.30, "Футбол 1"), киевским "Динамо" и львовскими "Карпатами" (19.30, "2+2").

Турнирное положение: "Шахтер" - 15 очков (после 6-ти игр), "Александрия" - 15 (6), "Динамо" - 13 (5), "Черноморец" - 9 (6), "Заря" - 8 ( 6), "Десна" - 7 (6), "Олимпик" - 6 (6), "Ворскла" - 6 (6), "Львов" - 5 (6), "Карпаты" - 5 (6), "Мариуполь" - 4 (5), "Арсенал-Киев" - 4 (6).

Напомним, встречу 3-го тура ФК "Мариуполь" - "Динамо" (Киев) перенесли на 26 сентября из-за еврокубков.

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