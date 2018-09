Дочери Порошенко, Александра и Евгения, будут учиться в Лондоне. Александра выбрала специальность "экономика", а Евгения - "анимация". Обучение обойдется в 678 000 гривен в год.

После получения образования девушки вернутся в Украину, пообещала первая леди Марина Порошенко. "Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины", - заявила Марина Порошенко.

18-летние сестры-двойняшки в этом году закончили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College), который готовит иностранных учеников к поступлению в вузы Англии.

Пользователи социальных сетей возмутились тем, что дочери первого лица страны не хотят учиться в этой же стране.

Журналист Светлана Крюкова пишет о том, что дети президента должны учиться на родине: "Поговорите с основателями украинских ВУЗов. Как они реагируют на новость о том, что дети украинского президента будут учиться в Лондоне?

Очень плохо. Представьте, как сильно повысился бы уровень престижа, к примеру, Могилянки, или университета Шевченко, если бы туда по-честному, по конкурсу поступили дети Главного.

Потому что президент это не просто должность.

Потому что семья гаранта это не просто его личная жизнь. Все это ритуальный трон, миссия. Именно поэтому сыновья британской короны учатся в британских ВУЗах. А старики австрийской элиты лечатся в австрийских клиниках.

Именно поэтому супруга президента, растягивающая шпагат на канале Ахметова, его дети, растущие в иностранной среде, - все это продолжение выбора и вкуса гаранта, который как бы намекает: "Да плевать мне на ваше мнение". Ни вышиванки, ни парады, ни трогательные порохоботские речи не расскажут вам так о любви к Родине, как вкус и выбор. По главным позициям - где лечить, учить и размножаться. И он всегда его делает не в пользу Украины".

Бизнесмен Александр Деркач считает, что дочки Порошенко и не смогли бы поступить в Украине: "Они учились в колледже за границей и наверняка не сдавали ЗНО. Без ЗНО они никуда поступить у нас не могут. Даже если были там супер-пупер отличниками. Это, кстати, один из многих глупых ляпов нашего шизанутого образования. Без ЗНО им даже аттестат наш не выдадут".

Журналист Ольга Василевская обращает внимание на избирательность Банковой по комментированию этого вопроса: "Москва. 31 августа 2018 года. 4 года после аннексии. Первая леди Украины отчитывается перед российскими СМИ, где будут учиться первые дети Украины.

Ряд украинских медиа на протяжении месяца высылает запросы Марине Порошенко с просьбой прокомментировать, куда поступили Саша и Женя Englishplease. Но Фонд Марины Порошенко молчит, просит подождать, предлагает перезвонить завтра.

И вот они разродились комментарием для россиян. То, что президент Украины боится украинских СМИ, бегает от микрофонов и перекрывает улицы, чтоб разминуться с прессой - это уже норма жизни. А вот отчет россиянам как понять, пане президенте?"

В комментариях Василевской уточнили, что запрос пришел от агентства "Интерфакс-Украина", которое зарегистрировано в нашей стране.

Журналист Вадим Фолькер пишет, что в стране, которой уже четыре года управляет Порошенко, учиться, как оказалось, плохо.

"Дочери президента Петра Порошенко Александра и Евгения вступили в лондонские учебные заведения.

Да-да, у Петра Алексеевича умные дочери и папа их тоже умный. Он понимает, что в стране, которой он управляет уже 4 года, плохо и опасно жить и учиться. В этой стране можно только грабить и отбирать, и то только до того момента пока не придет кто-то сильнее тебя.

И потому нельзя допускать и мысли, что во всем, что говорит Петр Алексеевич есть хоть грамм правды. Он сам не верит ни одному своему слову. А когда случаются моменты и он забывается и начинает верить в то что говорит, Марина хлещет его по щекам мокрой тряпкой".

Адвокат Елена Лешенко: " Дети однотурового Президента имени "революции гидности" будут учиться в Лондонском ВУЗе.

Так и вспоминается сразу... "Ми вийшли на майдан за краще майбутнє для наших дітей"

Слава Украине!"

Журналист Татьяна Высоцкая также возмущена: "18-летние дочери Порошенко поехали учиться в Лондон. Его младший сын также там (вспомните инцидент с футболкой Russia).

Власть не считает Украину родным, здесь лишь воруют и пиарятся. Их дети живут и тратят награбленное родителями на Западе.

... А вы, доверчивые маленькие украинцы, продолжайте обсуждать проблемы в Украине. Им на ваши проблемы плевать".