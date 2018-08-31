В субботу, школьные линейки 1 сентября пройдут при максимальных +35 градусах. Кратковременные дожди и грозы ожидаются только на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на выходных в Украине будет теплой и ясной почти по всей территории. На востоке Украины будет солнечно, средняя температура составит +30...+32 градусов.

На юге будет ясно, 30-35 градуса тепла.

На севере ожидается от +25 до 28 градусов, в центре - 26-29 градусов тепла.

На западе пройдут дожди с грозами, средняя температура воздуха составит +26...+28 градусов.

В Киеве 1 сентября будет солнечно, температура +26...+28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на выходных украинцы получат последний шанс насладиться летним теплом.

Ранее стало известно, что последний день лета в Украине будет жарким, а на западе страны пройдут дожди.