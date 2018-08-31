Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,22 грн/$1 с 28,27 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,20-28,24 грн/$1.

По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару в пятницу укрепилось до 28,2483 грн/$1 с 28,2685 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 31 августа, укрепил курс гривны до 28,24 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 сентября установлен на таком уровне:

100 долларов - 2 824.6117 гривны

Ранее "Страна" сообщала, почему в Украине растет курс доллара и что будет дальше c гривней.

Мы писали, что на 31 августа рост курса доллар не собирается останавливаться.