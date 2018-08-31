В центре Донецка прогремел врыв. По данным журналистов, инцидент произошел в ресторане под названием "Сепар" на бульваре Пушкина. Местные жители слышали громкий взрыв.

Об этом передает НТВ со ссылкой на "Донецкое агентство новостей".

На место прибыли многочисленные машины экстренных служб, в том числе полиция и скорая помощь. Территория вокруг ресторана была оцеплена. На данный момент известно об одном пострадавшем, которого увезли в госпиталь.

По данным РИА Новости, взрыв прогремел у ресторана на бульваре Пушкина, всего в нескольких сотнях метров от резиденции главы "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщала "Страна", ранее в Украину с территории ОРДЛО, в ходе спецоперации контразведки СБУ, доставили "экс-министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса.

Отметим, что в день Донецка, 26 августа, десант из 80 украинских дипломатов во главе с Климкиным вылетел в зону ООС.