Хмельницкая АЭС 2 сентября планирует отключить второй блок от энергосистемы страны на капитальный плановый ремонт продолжительностью 80 суток, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, в ходе ремонтной кампании будут выполнены работы по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей. Комплекс мероприятий также будет касаться продления сроков эксплуатации оборудования.

По состоянию на вечер пятницы в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС – 174 сутки среднего планового ремонта (до 26 октября), на блоке №4 Ровненской АЭС – 55 сутки капитального планового ремонта (до 5 сентября), на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 45 сутки среднего планового ремонта (до 17 октября).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин. "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Как сообщала "Страна", в июле из-за ошибки автоматической защиты реактор блока №1 Хмельницкой АЭС разгрузили наполовину.

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