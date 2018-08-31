Сегодня, 31 августа, три болгарских министра приняли решение уволиться по требованию премьера после ДТП с туристическим автобусом, приведшего к гибели 17 человек. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов потребовал отставки министра транспорта Ивайло Московского, министра регионального развития Николая Нанкова и главы МВД Валентина Радева.

"Мы принимаем на себя всю политическую ответственность и подаем в отставку. Мы, очевидно, не справились с организацией должным образом, чтобы избежать такого несчастного случая", - заявил в ходе пресс-конференции Валентин Радев.

Кроме того сообщается, что оппозиция призвала подать в отставку все правительство Бойко Борисова, утверждая, что ДТП стало прямым следствием коррупции.

Сотни жителей города Своге, близ которого произошло ДТП, ежедневно выходили на акции протеста с конца прошлой недели, заявляя, что власти разных уровней неоднократно не принимали во внимания информацию о плохом состоянии дорог.

Напомним, ДТП произошло в Софийской области 25 августа. Автобус с большей частью пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге. По неустановленным пока причинам он съехал с трассы и перевернулся. Жертвами ДТП стали 17 человек, более 20 получили травмы.

Как сообщала "Страна", в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.

Также "Страна" публиковала фото с места ДТП в Польше, где вылетел с дороги автобус с украинскими туристами.