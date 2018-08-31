2 сентября 2018 улица Крещатик от Майдана Независимости до Бессарабской площади будет перекрыта с 00:00 до 12:30 - на время монтажа / демонтажа стартового городка и старта соревнований "Киевская сотка". Об этом сообщает Центр организации дорожного движения "Выезд участников велопробега будет осуществляться через улицу Бассейная, дальше перекрытия движения транспорта во время проезда участников будет осуществляться экипажами патрульной полиции. Финиш запланирован в районе Одесской площади около 17:00, предусматривается перекрытие дороги-дублера проспекта Глушкова в сторону центра города", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

КГГА в свою очередь сообщает, что в связи с мероприятием будет ограничено движение всех видов транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 00:00 до 12:30 2 сентября на ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни к площади Бессарабской), а также с 09:00 до 16:00 по маршруту велогонки.

В частности, соревнования по велосипедному спорту продлится по такому маршруту: ул. Крещатик (старт) - площадь Бессарабская - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинский (до Печерского моста) - бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) - Надднепрянское шоссе - Столичное шоссе - Днепровское шоссе (трасса Н 01) - Автодорога Т 1006 - с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Васильковская) - Автодорога Т 101603 - с. Безрадичи (ул. Киевская) - с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) - с. Тарасовка (ул. Пушкина) - г.. Обухов (ул. Каштановая, ул. Луковица, ул. Полек) - Автодорога Р 19 - с. Шевченково - с. Копателей - с. Застугна (ул. Вишневая) - с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) - Автодорога С 100717 - с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) - с. Круглик (ул. Круглицька) - с. Хотел (ул. Шевченко, ул. Промышленная) - с. Вита-Почтовая (ул. Садовая) - пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) - Автодорога Е 95 (в направлении Киева) - Киев (проспект Академика Глушкова) (от пгт Чабаны) - проспект Академика Глушкова, 13-Б ( возле станции метро «Теремки», ТРЦ «Магеллан») (финиш).

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