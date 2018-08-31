В Кабинете министров отменил процедуру снятия транспортного средства с учета при его продаже, однако в процессе перерегистрации добавляется документ купли/продажи, подтверждающий законность правообладания недвижимостью. Правительственное решение №637 было принято на заседании правительства 22 августа, сообщает LIGA.net.

В документе говорится, что транспортные средства при продаже (или любом другом отчуждении) будут сразу перерегистрировать на нового владельца. К перечню документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавлен договор купли-продажи по результатам аукциона или электронных торгов.

Сервисные центры МВД также будут выдавать временный регистрационный талон и номерные знаки на автомобиль, который передан управляющему на основании договора, заключенного с Нацагентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Временный регистрационный талон выдадут на срок, указанный в договоре управления.

В случае утраты техпаспорта и номерных знаков транспортного средства, переданного в управление Нацагентством по розыску коррупционных активов, новое свидетельство о регистрации и номерные знаки выдаются на основании заявления управляющего и договора управления.

Как сообщала "Страна", Кабмин предлагает регистрировать авто на еврономерах в течение 10 дней после ввоза.

Ранее "Страна" писала, что украинский рынок автомобильного секонд-хенда ставит рекорд второй месяц подряд.

Напомним также, что в Украине начали использовать новые серии автомобильных госномеров.