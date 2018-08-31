На Юпитере в крупном атмосферном вихре Большое Красное Пятно, как оказалось, содержится большое количество воды.

Об этом, со ссылкой на группу американских ученых, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, в том числе инфракрасного телескопа НАСА IRTF и телескопа Keck 2 (Гавайи), которые следили за вихрем "Большое Красное Пятно".

По их данным, вихревая структура состоит из трех облачных слоев, самый глубокий из них имеет давление 5-7 атмосфер (бар) и расположен примерно в 160 километрах под верхним облачным покровом. По словам ученых, есть все основания считать, что он состоит из кристаллов замерзшей воды.

Если межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта c 2016 года, подтвердит наземные наблюдения, то можно начать поиски воды в других местах атмосферы планеты, а также на Сатурне, Уране и Нептуне.

Большое красное пятно, самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину, что больше любых линейных размеров Земли. Наблюдением явления ученые занимаются в течение последних 300 лет.

Видео: youtube.com/Clemson University's College of Science

Как сообщала "Страна", ученые теперь знают, где именно искать жизнь на планете Венера. В новой работе ученые предположили, что жизнь следует искать не на поверхности планеты, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы.

Напомним, что зонд "Юнона" сфотографировал ураганы и облака Юпитера.