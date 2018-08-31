Календарь игр Ворсклы в Лиге Европы. С кем и когда играет полтавский клуб в группе Е
На групповом этапе Лиги Европы УЕФА полтавская "Ворскла" сыграет с лондонским "Арсеналом", лиссабонским "Спортингом" и азербайджанским "Карабахом".
Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу, определила украинскую команду в группу Е.
20 сентября: Арсенал - Ворскла. Начало в 22.00
4 октября: Ворскла – Спортинг. Начало в 20.00
25 октября: Карабах – Ворскла. Начало в 20.00
8 ноября: Ворскла – Карабах. Начало в 22.00
29 ноября: Ворскла – Арсенал. Начало в 20.00
13 декабря: Спортинг – Ворскла. Начало в 22.00
Для "Ворсклы" это будет второе участие в групповом этапе Лиги Европы. Первый раз полтавская команда играла в группе Лиги Европы сезона 2011-2012 годов.
В игры плей-офф, которые стартуют в середине февраля следующего года, выйдут по две первых команды из группы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря.
Ранее "Страна" сообщила все результаты жеребьевки Лиги Европы.