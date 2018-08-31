Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что Иосифа Кобзо на Востряковском кладбище похоронят по еврейским традициям. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

По словам Гольдшмидта, на кладбище будет произнесена молитва Кадиш на иврите, также прозвучат псалмы и слова, как и на обычных похоронах "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба. - Прим.Ред.), но все равно в саване и с закрытым лицом. И каждый, кто хочет, в конце бросит землю", - отметил Гольдшмидт.

Ожидается, что на похоронах будет много раввинов, так как покойный был ярким представителем еврейской общины.

Как сообщала "Страна", Алла Пугачева отказалась комментировать смерть Кобзона из-за того, что он называл ее "глупой бабой".

Также "Страна" писала, что место покойного Кобзона в Госдуме может занять выходец из Украины.