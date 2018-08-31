Впервые за 17 лет санитарные правила для школ, регулирующих все вопросы обучения, могут измениться. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины. Минздрав в сотрудничестве с МОН и экспертами разработали и вынесли на общественное обсуждение новый санитарный регламент для учреждений общего среднего образования.

Что меняется?

Сокращается продолжительность выполнения домашних заданий

Продолжительность выполнения домашних заданий не рекомендуется более 1:00 в 3-9 классах и 1,5 часа в 10-12 классах. Для учеников первого и второго классов домашние задании вообще не рекомендованы.

Школы получают возможность самостоятельно организовывать пространство

Отменены нормативы расстояния между партами, а в 1-4 классах рекомендуется обустроить в учебных помещениях места для отдыха и игр.

Учителя могут использовать современные технологии

Разрешено использование в учебном процессе интерактивных досок, мультимедийных технологий и устройств. Учтены возможности современного инженерного обеспечения (освещение, доступа в интернет и т.д.).

После занятий с применением мультимедийных технологий проводится физкультминутка и гимнастика для глаз, в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Питание учащихся должна соответствовать современным рекомендациям

Ежедневное меню школ должна включать, как минимум, четыре блюда, а калорийность обеда должна составлять около 30% от суточной потребности в энергии.

В разработанных рекомендациях четко определено максимально допустимое количество сахара и соли для различных блюд.

Предложенные продукты должны быть полезны для детского организма.

Предусмотрена возможность организации кейтеринга.

Подробнее с обновленными санитарными нормами можно ознакомиться по ссылке, также доступно приложение к регламенту.

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