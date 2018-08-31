Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не угрожал "раздавить украинскую армию" в ходе переговоров "нормандской четверки" в 2015 году, как утверждают журналисты. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, по словам которого, эта реплика Путина содержится в мемуарах бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

Представитель Кремля добавил, что не читал мемуаров французского лидера, поэтому не может комментировать выдержки из книги.

Как сообщала "Страна", в 2016 году Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира от Forbes.

Также "Страна" писала, каким псевдонимом пользовался Путин, когда был разведчиком.

Ранее Владимир Путин признался, какое событие повлияло на его жизнь больше всего.