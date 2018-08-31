В Украине с 1 сентября стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования понизится от 14 до 32 гривен в зависимости от направления. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализниця".

Сообщается, что в период с 1 июня по 31 августа действовал календарный период с коэффициентом 1,07, а в первый день осени он снизится до 1,02.

"Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев-Львов в вагоне купе поезда №141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу цена на аналогичный билет составит 333,92 грн, в вагоне купе поезда №29 Киев-Ужгород была цена 728,19 грн, а будет - 696,39 грн. Действовать будет этот коэффициент до конца месяца, после чего будет введен еще ниже коэффициент - 0,93", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Здесь также напомнили что приказом №184 Министерства инфраструктуры от 20 апреля 2018 определено 13 различных календарных периодов, которые влияют на стоимость проезда. Так, на цену билета влияет и день недели, в который пассажир начинает путешествие.

Коэффициенты стоимости проезда касаются всех категорий вагонов, кроме пригородных поездов.

Как сообщала "Страна", в Укрзализныце назвали цену билетов на поезд "четырех столиц" Киев - Минск - Вильнюс - Рига.

Напомним также, что "Стране" стал известен план Омеляна по прекращению сообщения с Россией.