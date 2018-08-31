В СМИ появилась информация, что Вселенский Патриарх Варфоломей I сообщил Патриарху Кириллу о предоставлении Украинской православной церкви автокефалии.

Она идет со ссылкой на известного лоббиста Томоса для Украины - митрополита Галльского Эммануила.

"Вселенский Патриарх проинформировал русского Патриарха о том, что решение о присуждении Украинской Церкви автокефаилии принято и уже ведутся процессы по реализации этого решения", - заявил Эммануил.

В то же время Патриарх Кирилл немногословен в своих комментариях прессе, а Константинопольский патриархат официально результаты встречи не комментирует.

О том, какие настроения и информация есть сейчас у Украинской православной церкви, "Стране" рассказал владыка Климент.

"У тех, кто ожидал быстрого предоставления Томоса, это заявление породило больше вопросов, чем ответов. В нем мы не можем прочесть, какое все же решение примут - даровать автокефалию или автокефалии не будет. Вместе с тем, в тексте, который распространило одно греческое СМИ, есть четкие посылы, что Вселенский Патриарх не будет делать ничего, что бы привело к осложнению православных отношений и разрушению всеправославного единства", сказал Климент.

"Безусловно, беспрецедентное признание украинских раскольников и, как следствие, дарование автокефалии неканоническим путем со стороны Вселенского патриархата, вызовет крайнее возмущение не только у Руской церкви, но и у большинства поместных православных церквей мира. Такой, скажем так, "топорный метод" Константинопольский патриархат использовать не будет", - утверждает наш собеседник.

Накануне Сербский патриарх Иреней написал письмо Константинопольскому патриарху, в котором выразил обеспокоенность возможностью раскола православия в случае предоставления автокефалий организациям схизматиков в Украине, что повлечет за собой аналогичные решения в "Северной Македонии" и в Черногории.

"Патриарх Варфоломей не только обязан, но и вынужден учитывать позицию всех других поместных православных церквей. И в частности, озабоченность Сербского патриарха вызвана тем, что прецедент с украинскими раскольниками может быть распространен на проблему раскола македонской церкви, которая откололась в свое время от Сербской православной церкви. Как результат, может возникнуть ситуация, при которой нелегитимным путем, переступая через многовековые каноны, будут признавать раскольников в различных православных церквях", говорит Климент.

"Расколы есть не только в Украине. Немало расколов и у самого Константинопольского патриархата. Если такие механизмы будут запущены в Украине, то это породит цепную реакцию и вызовет огромный кризис внутри вселенского православия. Все патриархи понимают, что это даст зеленый свет для сепаратистских движений абсолютно во всех поместных православных церквях. И неканонические, то есть незаконные формирования будут причинять огромный вред миссии Церкви, как мы это видим сегодня в Украине", - считает владыка.

По мнению лоббистов Томоса, Константинополь, если решится на такой шаг и предоставит автокефалию украинской церкви, то будет действовать или на основании того, что в конце XVII веке киевская митрополия, якобы, нелегитимно вошла в состав Московского патриархата, или создаст на территории Украины свой экзархат - фактически подконтрольную Константинополю митрополию, а затем повысит ее до автокефалии (по аналогичному сценарию в XIX веке получили автокефалию болгарская и элладская православные церкви).

"По той информации, которая сегодня поступает из разных источников, и по итогам встречи, которая произошла сегодня в Стамбуле, можно говорить, что в обозримом будущем никакой автокефалии украинским раскольникам не дадут. А наша Украинская православная церковь об автокефалии не просила. В условиях нарастающего давления на нее со стороны государства, такая просьба может привести к полному диктату политиков в государственно-церковных отношениях. В этой ситуации данный вопрос даже чисто "технически" не может быть решен", - считает Климент.

"С другой стороны, Константинопольский патриархат сам сегодня находится в очень затруднительном положении. Во-первых, он крайне стеснен со стороны турецких властей. Во-вторых, в Америке, где находится большинство приходов этой церкви, сегодня все чаще звучат призывы к патриарху Варфоломею дать независимость его американским епархиям. Как мы видим, он не спешит предоставлять этим епархиям автокефалии. Так и в финляндской православной церкви, которая тоже уже много лет имеет статус автономной. Не менее сложная ситуация с приходами этой церкви и в Европе", - считает владыка.

"Константинопольскому патриарху нет резона давать Украине каноническую независимость. Он заинтересован расширять поле своего влияния, и не только в каноническом смысле, но и в экономическом плане. Наш народ очень боголюбив, и любит жертвовать средства греческим монастырям, где хранятся многие великие святыни. Это знают в Стамбуле. По этому, не трудно увидеть в сложившейся ситуации весьма прагматичные интересы Константинопольского патриархата. Задача патриарха Варфоломея - укреплять и развивать Константинопольский патриархат, а не раздавать автокефалии без всякой выгоды для своего патриархата", - резюмировал Владыка Климент.

Подробнее о результатах встречи в Стамбуле можно прочитать в нашей статье "Что на самом деле решилось по Томосу после встречи патриархов Варфоломея и Кирилла".