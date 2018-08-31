Народный депутат Украины от фракции Блока Петра Порошенко Валерий Карпунцов (представитель группы партии "Удар" Виталия Кличко) допустил возможность баллотирования мэра Киева на пост президента Украины. В свою очередь, действующий генпрокурор Луценко, по его словам, может быть первым номером в "Ударе" на выборах в парламент.

Об этом парламентарий заявил в эфире Newsone в пятницу, 31 августа.

Нардеп: "С точки зрения собственного опыта я скажу следующее. Я все-таки не исключаю возможности баллотирования Кличко на президента. По ходу, сейчас много чего говорит о том, что Луценко может быть первым номером в "Ударе" и такие вещи есть в партии. И пойти (Луценко - Прим.Ред.) на парламентские выборы именно первым номером "Удара", есть разные варианты.

Одно скажу, "Удар" - та политическая сила, которая имеет потенциал, непосредственно как партия, и как партия которая выдвинет лидером Кличко получить электоральные симпатии. Несмотря ни на что".

Ведущая: "Т.е. Юрий Луценко может пойти первым номером в "Ударе"? Такие разговоры сейчас ведутся?"

Нардеп: "Среди экспертов такие разговоры ведутся. Так как я почти 10 лет возглавлял различные юридические сопровождения избирательных компаний и когда-то был неплохим экспертом в избирательном праве, я, понятно, в поле этой информации".

Видео: youtube.com/NEWSONE

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