Календарь игр Динамо в Лиге Европы. С кем и когда играют киевляне в группе К
Столичное "Динамо" в Лиги Европе сыграет с казахстанской "Астаной", французским "Ренном" и чешским "Яблонецом". Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу, определила киевскую команду в группу К.
"Динамо" попало в групповой этап Лиги Европы из квалификации Лиги чемпионов, где в заключительном отборочном раунде проиграло амстердамскому "Аяксу".
- 20 сентября: Динамо К - Астана. Начало в 19.55
- 4 октября: Яблонец - Динамо К. Начало в 22.00
- 25 октября: Ренн - Динамо К. Начало в 22.00
- 8 ноября: Динамо К - Ренн. Начало в 19.55
- 29 ноября: Астана - Динамо К. Начало в 17.50
- 13 декабря: Динамо К - Яблонец. Начало в 19.55
В игры плей-офф, которые стартуют в середине февраля следующего года, выйдут по две первых команды из группы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря.
Ранее "Страна" сообщила все результаты жеребьевки Лиги Европы.
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