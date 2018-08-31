Столичное "Динамо" в Лиги Европе сыграет с казахстанской "Астаной", французским "Ренном" и чешским "Яблонецом". Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в пятницу, определила киевскую команду в группу К.

"Динамо" попало в групповой этап Лиги Европы из квалификации Лиги чемпионов, где в заключительном отборочном раунде проиграло амстердамскому "Аяксу".

20 сентября: Динамо К - Астана. Начало в 19.55

4 октября: Яблонец - Динамо К. Начало в 22.00

25 октября: Ренн - Динамо К. Начало в 22.00

8 ноября: Динамо К - Ренн. Начало в 19.55

29 ноября: Астана - Динамо К. Начало в 17.50

13 декабря: Динамо К - Яблонец. Начало в 19.55

В игры плей-офф, которые стартуют в середине февраля следующего года, выйдут по две первых команды из группы. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 декабря.

Ранее "Страна" сообщила все результаты жеребьевки Лиги Европы.