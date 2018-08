Дочери Порошенко, Александра и Евгения, фамилий которых не оказалось в списке поступивших в украинские вузы, продолжат обучение в Лондоне, а после получения образования вернутся в Украину. Александра выбрала специальность "экономика", а Евгения - "анимация". Обучение обойдется дочери Порошенко в 678 000 гривен в год.

Сегодня, 31 августа, информацию "Страны" подтвердила первая леди Украины Марина Порошенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности "Анимация" и "Экономика". В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях – без привилегий, что они дети президента Украины", - заявила Марина Порошенко.

По словам первой леди, Александра и Евгения Порошенко успешно сдали все экзамены и получили высокие результаты.

"Мы как родители ими гордимся. Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа", - добавила Марина Порошенко.

Александра Порошенко поступила в UCL Фото: ucl.ac.uk/facebook.com/Страна.ua

Вуз UCL - University College London, где будет учиться Александра Фото: ucl.ac.uk

Как сообщала "Страна", 18-летние сестры-двойняшки Евгения и Александра в этом году закончили обучение в британском "Конкорд колледже" (Concord College), который готовит иностранных учеников к поступлению в вузы Англии. Напомним, что и Алексей, старший сын президента, закончил Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) и Европейский институт управления бизнесом (INSEAD) во Франции.

Напомним, пресс-служба первой леди обещала сообщить, где будут получать высшее образование Саша и Женя Порошенко до начала учебного года. Однако на официальном сайте вуза сказано, что учебный год здесь начнется 24 сентября. Окончание первого семестра - 14 декабря.