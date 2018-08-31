В Киеве мост Метро через Русановский пролив, который у Кличко назвали "ограниченно работоспособным", начнут ремонтировать в сентябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодор на своей странице в Facebook.

"С 7 по 14 сентября планируется начать подготовительные работы", - говорится в сообщении.

На первом этапе работ выполнят ремонт двух полос движения в направлении центра города.

В Киевавтодоре обратили внимание водителей, что движение транспорта в указанный период будет осуществляться по встречному направлению в обе стороны.

В рамках капремонта будет проведен ремонт и усиление пролетных строений моста, отремонтированы опоры, дорожное покрытие, тротуары и тому подобное.

Скриншот: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", в октябре 2016 года электрическая опора упала на мост Метро в Киеве.

Ранее проектировщик рассказал, что мост Метро в Киеве может обрушиться в любой момент по принципу домино.