Стоимость проезда по платным дорогам в Украине может составить ориентировочно от 20 до 70 евроцентов (6,63-23,19 гривны - прим. ред.) за километр. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Прямого".

"В случае Украины, европейских стран, где практикуются платные автобаны, стоимость километра проезда будет варьироваться между 20 и 70 евроцентами. Сейчас идет дискуссия", - сказал министр.

По словам Омеляна, стоимость проезда по платным дорогам в Китае составляет примерно 20 евроцентов, а в Европе - 50-70 евроцентов.

Министр также рассказал о планах строительства платных автодорог в Украине. "В этом году мы анонсируем строительство отрезка между Львовом и Краковцем. Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, строительство начнется уже в 2019 году. Мы начали подготовку технико-экономической документации для дороги Киев - Белая Церковь. Это тоже должен быть автобан в Украине, и тоже платный ", - добавил Омелян.

Ранее "Страна" писала о том, что в Германии автобан обвалился ямой почти в 100 метров.

Также мы сообщали, что "Укравтодор" планирует построить новый автобан Львов-Будапешт.