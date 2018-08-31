Кабинет министров продлил в некоторых регионах Украины вещание аналогового телевидения до 1 мая 2019 года, хотя должны были везде отключить 1 сентября. Об этом говорится в постановлении правительства №667, опубликованном на сайте Кабмина.

Действие документа распространяется на определенные Нацсоветом по телевидению и радиовещанию телеканалы на территориях, граничащих с Россией и оккупированных территориях.

Также аналоговый сигнал пока будут посылать каналы "на территориях, где распространяются программы ПАО "НОТУ" и телерадиоорганизаций местного вещания, не имеющих лицензий на цифровое вещание".

Ранее "Страна" разбиралась в том, отключат ли в Украине аналоговое телевещание и при чем здесь выборы.

Также мы сообщали, что пилотное отключение аналогового ТВ в Украине показало, что украинцы пока не готовы жить без антенны.