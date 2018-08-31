Патриарх Сербской православной церкви Ириней советует вселенскому патриарху Варфоломею не вмешиваться в украинские церковные вопросы и не предоставлять Томос об автокефалии. Ириней утверждает, что только Русская Церковь имеет каноническое и историческое право на церковную организацию в Украине. Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Сербский патриарх сообщил, что решил написать письмо с "заботой СПЦ о единстве Православной Церкви". Ириней заявляет, что "ересь этнофилетизма" является одним из главнейших зол современного православия.

По его мнению, вселенский патриархат Варфоломей, вмешиваясь в дела церкви в Украине "против воли Русской православной церкви", движется к введению новых параметров и "пагубной деятельности" в православии – и такие же планы есть и для "Македонской православной церкви".

Предоставления автокефалии церкви в Украине сербский патриарх описывает как "очень рискованный, даже катастрофический" акт для единства Святого Православия, а УПЦ КП называет раскольниками. Такое решение, по мнению автора письма, будет означать еще и небратскую позицию по отношению к Русской Церкви.

Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

Как сообщала "Страна", ранее патриарх Варфоломей передал Порошенко послание о пути к автокефалии.

Напомним также, что Порошенко все еще надеется получить Томос об автокефалии.