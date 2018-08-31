В 2017 году чиновники официально задекларировали расходы на общую сумму свыше 9 миллионов гривен на отдых в Украине и за рубежом. Об этом говорится в проекте "Декларации" Bihus.Info.

Президент Украины Петр Порошенко, по опубликованным данным Bihus.Info, в своей декларации за 2017 год указал две траты на туристические услуги на общую сумму - более 2,7 млн гривен. Его расходы - первые в "рейтинге расходов отдыхающих".

По подсчетам программы "Схемы", полная стоимость отдыха на Мальдивах - вместе с чартерными авиаперелетами, арендой острова, питанием и дополнительными услугами - должна была обойтись президенту не менее чем в $500 000 долларов (более 14 млн гривен).

На втором месте "расходов" оказалась близка к Порошенко экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Авторы проекта отмечают, что в 2017 году отдых семьи стоил ей 1,9 млн гривен.

При этом отмечается, что мальдивский вояж семейства Гонтаревых в 2016 году даже стал основанием для расследования НАБУ по подозрению в декларировании недостоверной информации, но в конце июня дело было закрыто - отпуск якобы обошелся им всего в 250 тысяч гривен, то есть ниже порога для декларирования.

Третьим финалистом, по подсчетам журналистов, стал народный депутат Вадим Новинский. Сообщается, что в 2017 году он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 млн гривен.

Минимум в 834 тысячи гривен обошелся отдых в Германии и Испании в 2017 году народному депутату Вячеславу Константиновскому.

На пятом месте в рейтинге расходов на отдых оказался депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, который в прошлом году на проживание в гостиницах Австрии и Франции потратил 582 тысячи гривен.

Сообщается, что на шестом месте оказалась судья Верховного Суда Ирина Желтобрюх. При этом отмечается, что ей не пришлось платить за свой отдых из собственного кармана - о ней позаботилось государство.

"В июле этого года она получила от Верховного Суда около 425 тысяч гривенотпускных и помощи на оздоровление", - говорится в публикации.

Авторы добавляют, что всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривен расходов на отдых и еще почти 52 млн гривен отпускных им было выплачено.

Фото: bihus.info

Как сообщала "Страна", Порошенко провел день Донецка в Авдеевке и открыл там газопровод. По данным журналистов, неделя отдыха в Италии обошлась Авакову в более чем 370 тысяч гривен.

Отметим, что нардеп Александр Грановский пожаловался, что в мессенджерах от его имени просят деньги.