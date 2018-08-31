Два человека получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на центральном вокзале Амстердама.

Полиция открыла огонь по нападавшему, ранив его. Очевидцы говорят, что слышали не менее трех выстрелов. Преступника и двое травмированных им людей госпитализированы.

Как рассказали очевидцы, во время происшествия на вокзале возникла паника. Многие люди с криками убегали со станции.

На время расследования полиция перекрыла автомобильный тоннель возле вокзала. Кроме того, временно приостановили железнодорожное сообщение.

Фото: twitter.com

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