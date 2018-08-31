Порошенко на рейсовом самолете уехал в Вашингтон, чтобы проститься с Маккейном
Сегодня, 31 августа, президент Петр Порошенко уехал с визитом в США для участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором Джоном Маккейном, который умер из-за рака мозга 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что визит носит частный характер. Поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.
Похоронят известного американского политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд). Церемония прощания состоится на территории Военно-морской академии США, которую Маккейн закончил в 1958 году.
Напомним, Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа. Он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику по РФ, Сирии и Китаю.
Как сообщала "Страна", семья Маккейна пригласила также Кличко на похороны сенатора.
Также "Страна" писала, что гроб с телом Маккейна по его просьбе будет нести оппозиционер из России.