Сегодня, 31 августа, президент Петр Порошенко уехал с визитом в США для участия в траурных мероприятиях прощание с сенатором Джоном Маккейном, который умер из-за рака мозга 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что визит носит частный характер. Поэтому Петр Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Похоронят известного американского политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд). Церемония прощания состоится на территории Военно-морской академии США, которую Маккейн закончил в 1958 году.

Напомним, Джон Маккейн жестко критиковал президента США Дональда Трампа. Он называл его "импульсивным" и "дезинформированным" и критиковал за политику по РФ, Сирии и Китаю.

Как сообщала "Страна", семья Маккейна пригласила также Кличко на похороны сенатора.

Также "Страна" писала, что гроб с телом Маккейна по его просьбе будет нести оппозиционер из России.