Порошенко заменил Дмитрия Шимкива на Сергея Марченко на посту замглавы АП
Президент Украины Петр Порошенко сменил Дмитрия Шимкива на должности заместителя главы Администрации президента Украины. На его пост назначен Сергей Марченко.
Соответствующие указы глава государства уже подписал. Шимкив на своей странице в ФБ сообщил, что решил вернуться к бизнесу.
"Я всегда позиционировал себя как политик-технократ и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижение имиджа Украины в мире", – отметил он.
"Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальный совет реформ и Национальный инвестиционный совет, организованы процессы и обучены люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес!", – заявил Шимкив.
Сергей Марченко до недавних пор был заместителем министра финансов. 26 июля его и другого заместителя министра уволили с этой должности. Заявление Марченко подал сам еще 7 июля: он решил уволиться после решения Верховной Рады уволить с должности министра финансов Александра Данилюка.
За 2017 год Сергей Марченко задекларировал зарплату 857 417 гривен и пенсию 31 593 гривны. Наличными у него есть $20 тысяч, а его жена – еще $10 тысяч.
Фото: facebook.com/dmitry.shymkiv
Как сообщала "Страна", предвыборный штаб Петра Порошенко возглавил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук.
Отметим, что борьба между руководителями "Народного фронта" и Банковой грозят заблокировать работу "украинского ФБР".