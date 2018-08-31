Президент Украины Петр Порошенко сменил Дмитрия Шимкива на должности заместителя главы Администрации президента Украины. На его пост назначен Сергей Марченко.

Соответствующие указы глава государства уже подписал. Шимкив на своей странице в ФБ сообщил, что решил вернуться к бизнесу.

"Я всегда позиционировал себя как политик-технократ и неоднократно отказывался от продолжения политической карьеры на других должностях. Моей целью была трансформация страны, управление изменениями, содействие процессу реформ, построение процессов и команд, запуск инициатив и продвижение имиджа Украины в мире", – отметил он.

"Сегодня ключевые реформы и инициативы запущены, 3G и 4G в Украине, созданы и работают Национальный совет реформ и Национальный инвестиционный совет, организованы процессы и обучены люди. И поэтому, выполнив поставленные задачи, я решил вернуться в свою стихию – бизнес!", – заявил Шимкив.

Сергей Марченко до недавних пор был заместителем министра финансов. 26 июля его и другого заместителя министра уволили с этой должности. Заявление Марченко подал сам еще 7 июля: он решил уволиться после решения Верховной Рады уволить с должности министра финансов Александра Данилюка.

За 2017 год Сергей Марченко задекларировал зарплату 857 417 гривен и пенсию 31 593 гривны. Наличными у него есть $20 тысяч, а его жена – еще $10 тысяч.

Фото: facebook.com/dmitry.shymkiv

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