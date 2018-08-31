Популярная американская группа Imagine Dragons сегодня впервые выступит в Киеве на НСК "Олимпийский". Концерт пройдет в рамках тура в поддержку альбома Evolve, в который войдут 12 песен, среди них популярные Believer, Thunder, Whatever It Takes.

Информация о выступлении вызвала большой ажиотаж. Билеты на концерт поступили в продажу еще 9 января 2018 года, их официальная цена составляла от 750 до 7990 гривен. Однако сейчас билеты по низкой цене уже не найти – в сети продают их за бешеные деньги, а в кассах они уже давно распроданы.

В интернете запросов на покупку билетов гораздо больше, чем предложений. Отсюда и высокие цены. Так, в комментариях к странице концерта на Facebook билеты предлагаются по цене 2,5-3 тысячи гривен.

Примерно такие же цены и на сайте OLX. В обычную фанзону предлагают билеты от 1250 до 2000 гривен, в зону Radioactive – от 3 тысяч до… восьми.

При этом покупать билеты с рук довольно рискованно - есть вероятность наткнуться на фальшивку. Так, в середине августа сообщалось, что мошенники массово продают поддельные билеты.

Слева поддельный билет, справа – оригинал. Бланков, как слева, у официальных продавцов нет, а формат штрих-кода не совпадает с оригинальным форматом.

Ранее мы сообщали, что Вакарчук во время концерта так и не заявил о своем походе на выборы.

Также мы писали о том, что 69-летняя Пугачева в мини-шортах затмила на фото Лободу.