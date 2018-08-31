В последний день лета вопрос Томоса Украине вышел на самый высокий уровень - прямого диалога между РПЦ и Вселенским патриархатом. В Стамбул прибыл патриарх Кирилл и больше двух часов общался с главой Константинопольской церкви Варфоломеем.

Автокефалия Киеву стала центральной темой обсуждения.

Кирилл прилетел прямо к началу синода Константинопольской церкви, который продлится до вечера понедельника. Такой синод собирается раз в три года.

В этом свете визит Кирилла становится еще более важным. Если решение по Томосу не вынесут до 3 сентября, то это будет означать фактический отказ Украине в ее притязаниях. Ведь в следующий раз архиереи Вселенского патриархата соберутся только в 2021 году. Хотя, конечно, при желании это можно сделать и раньше.

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Как прошла встреча

Как только глава РПЦ приехал на Фанар (резиденция Варфоломея), на Facebook Вселенской патриархии началась трансляция визита. Кирилл поздоровался с каждым митрополитом, поговорив с ними на английском языке. Потом он под телекамеры несколько минут пообщался с Варфоломеем.

"Мы рады принимать сегодня во Вселенском патриархате блаженнейшего патриарха всея Руси Кирилла. Всякий раз, когда мы встречаемся - это радость. И главное, что все вопросы мы настроены решать путем диалога, который нам заповедан самим Богом", - сказал Варфоломей.

Отметим, что во вступительном слове на встрече с Патриархом Кириллом Варфоломей ничего не сказал об Украине.

"В каждую эпоху наши церкви сталкивались с разными вызовами. И мы по Божьей милости всегда находили выходы. Вы очень правильно сказали о диалоге, но я думаю, что есть разница между диалогом, который ведут политики, и который ведем мы. Политики отстаивают интересы своей страны. А мы всегда имеем в виду единство Святой Церкви и ее способность совершать миссию в современном мире", - сказал Кирилл.

Патриарх РПЦ на встрече с Варфоломеем напомнил об очень сложных дискуссиях, которые велись "в этом здании", "но мы никогда не сделали того, что могло бы повредить Православию".

"Диалог между поместными церквями происходит только внутри единого тела святой соборной церкви. И это накладывает на нас определенные обязательства ... Вот почему, несмотря на то что в этом здании иногда шли очень сложные дискуссии, но никогда мы не сделали того, что могло бы повредить православию. Потому что мы несем ответственность за всю церковь, за все тело. Мы действительно проходили через огромные трудности, но преодолевали их. Уверен, что и ныне Господь будет с нами", - резюмировал предстоятель Русской Православной Церкви.

После открытой части оба патриарха уединились и прообщались около полутора часов. Перед его выходом полиция оттеснила проукраинских активистов, которые собрались под резиденцией Варфоломея. Поэтому лично с ними Кирилл так и не соприкоснулся.

"Хорошо-хорошо". Что говорил Кирилл

После встречи с Варфоломеем Кирилл, выходя из резиденции, заявил на вопрос, как все прошло: "Хорошо-хорошо". Позже, в аэропорту Стамбула он дал более развернутый комментарий:

"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали. Ничего секретного на встрече не было, ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании. Разговор был очень правильный, разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности. Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше", - сказал глава РПЦ.

Примерно в тех же выражениях описывается встреча на официальном сайте Московской патриархии. Там добавили, что во встрече приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николая Балашов, а также члены Синода Константинопольского Патриархата.

Российский журналист Сакен Аймурзаев отметил, что патриарх Кирилл в ближайшее время улетит в Россию, но вопрос о независимости Украинской православной церкви только начинают обсуждать. В Стамбул съезжаются около пятидесяти епископов Константинопольской церкви со всего мира.

Что говорят в Константинополе

Официальных заявлений Константинопольской православной церкви по встрече пока нет. Однако греческие СМИ сообщили, что Варфоломей будто бы заявил Кириллу, что вопрос с предоставлением автокефалии уже решен.

Как пишет Romfea со ссылкой на собственный источник, Московский патриарх предложил Вселенскому провести научную конференцию по Украине - чтобы ознакомиться с историческими документами по этому вопросу.

Варфоломей, по данным издания, "очень внимательно слушал предложения Патриарха Кирилла". Но сообщил ему, что "Автокефалия - это дело решенное".

О том, что Киеву будет предоставлена автокефалия, пишет и местный ресурс orthodoxia.info в новости с заголовком "Жребий брошен. Украина получит автокефалию".

"Вселенский Патриарх проинформировал российского Патриарха о том, что решение о присуждении Украинской Церкви автокефаилии принято и уже ведутся процессы по реализации этого решения", - пишет издание со ссылкой на известного лоббиста Томоса для Украины - митрополита Галльского Эммануила.

При этом эта информация пока не может считаться официальной позицией Константинополя - тем более, до Синода, где должно быть утверждено решение об автокефалии. И его текст может значительно отличаться от того, что анонсировал Эммануил перед журналистами, собравшимися у входа в резиденцию Варфоломея. Он говорил о начале процесса имплементации автокефалии Украине.

Что говорят в Киеве

"Итог переговоров для Украины дает основания для сдержанного оптимизма", - заявил у себя в Facebook спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

"Однако не следует забывать, что "дьявол прячется в деталях", - добавил он.

Зоря также процитировал СМИ, близкие к Константинопольской церкви, которые говорят о скором предоставлении автокефалии Украине. И дал свою трактовку слов Эммануила:

"Затем к журналистам вышел митрополит Эммануил, который был представителем Патриарха на празднике в Киеве в июле (Крещение Руси - ред.). Он сделал короткое заявление, суть которого была в фразе: мы сообщили Патриарху (Кириллу - ред.) о решении по преодолению разделения в Украине и предоставления автокефалии, которое имплементируется. Позже ожидается официальный текст, поэтому изложение может быть не буквальным", - написал Зоря.

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В тоже время, в УПЦ считают, что встреча не дает повода говорить о прорыве в вопросах Томоса.

"В текстах, которые распространяют греческие СМИ, есть четкие посылы, что Вселенский Патриарх не будет делать ничего, что бы привело к осложнению православных отношений и расколу всеправославного единства, - говорит глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви архиепископ Климент. - Безусловно, что дарование автокефалии неканоническим путем со стороны Вселенского патриархата вызовет крайнее недовольство у большинства поместных православных церквей мира, не только у РПЦ, и такой, скажем так, топорный метод Константинопольский патриархат использовать не будет. По той информации, которая сегодня поступает из разных источников и по итогам встречи, которая произошла сегодня в Стамбуле, можно говорить, что в ближайшем будущем никакой автокефалии раскольникам не дадут. А наша Украинская православная церковь никакой автокефалии и не просила. В данном случае этот вопрос не может быть решен чисто технически, если можно применять такой термин. С другой стороны, Константинопольский патриархат сегодня находится в крайне затруднительном положении. В Америке, где находится большинство его приходов, сегодня все чаще звучат призывы дать автокефалию Американской православной церкви, чтобы они получили церковную независимость. Как мы видим, Вселенский патриарх не спешит предоставлять им автокефалия. Поэтому Константинопольский патриарх не заинтересован давать Украине каноническую независимость. Константинопольский патриарх заинтересован расширять свое поле влияния, в том числе, не только в каноническом смысле, но и в экономическом смысле. Мы все прекрасно знаем, что наш народ очень боголюбив, и любит жертвовать на поддержку греческих монастырей, на поддержку афонских монастырей и многие другие мировые православные святыни. И думаю, что здесь есть свои интересы Константинопольского патриархата. Задача Константинопольского патриархата укреплять и развивать Константинопольский патриархат, а не раздавать автокефалии и оставаться без всякой выгоды для себя".