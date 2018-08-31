Украинские журналисты получают угрозы после того, как их личные данные передали военным. В НСЖУ призвали омбудсмена Денисову обеспечить удаление персональных данных журналистов с "Миротворца". Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Номера мобильных телефонов, состав съемочных групп, работающих на фронте, марки автомобилей и другие персональные данные попали в открытый доступ и были опубликованы так называемыми"ЛНРовскими" группировками. Теперь журналистам звонят местные жители и спрашивают о диверсии, которые якобы готовит украинская власть.

В командном центре ВСУ и в штабе операции ООС на Донбассе обещают провести проверки, выявить виновных в "сливе" информации и позаботиться о дополнительной безопасности журналистов в зоне конфликта. В Национальном союзе журналистов Украины призывают военных к ответственному отношению к работе журналистов на передовой.

В списке сепаратистов упоминают журналистов "Радио Свобода" (проекты "Донбас.Реалии" и "Настоящее время"), информагентства Tabor Production, EuropeFree, Voice of America, а кроме того, украинских телеканалов ТРК "Украина", "1+1" (проекты "ТСН" и "ТСН-тиждень"), "5-й канал", "Интер", "ICTV" и "24".

Журналистка EuropeFree, Voice of America "Current time TV" Ольга Калиниченко, которая с первых дней военного конфликта работает на передовой, отмечает, что подобное, то есть утечка персональных данных, не новая ситуация. "Все это случалось и раньше, более того, в сеть попадали не только номер мобильного, как в этот раз, но и домашний адрес. Поступали угрозы - чаще всего по телефону, в соцсетях, но случалось, что агрессивно настроенные люди приходили и домой. Как это происходит, почему личная информация, которую передаем для аккредитации военным, становится общедоступной - не знаю", - рассказывает в комментарии НСЖУ Ольга.

Несколько лет назад, когда утечка случился впервые, Ольга Калиниченко вместе с коллегами обратилась в милицию. "Что-то "почистили", но конечно, где-то эта информация осталась, и впоследствии распространялась дальше. Поэтому обращаться где-то с жалобами - дело малоэффективное", - говорит Ольга.

Еще одна военная журналистка, которая работает на телеканале "1+1" и готовит сюжеты для ТСН, Алла Хоцяновская, отмечает, что за последние два дня получила немало звонков от людей, которые говорили, что живут в "ЛНР". "Спрашивали, действительно ли мост в Станице Луганской подорвано и как теперь им переходить на другую, мирную территорию. Кто эти люди, действительно ли местные, или сепаратисты, сказать трудно", - комментирует НСЖУ Алла.

Утечки информации она, как и ее коллега из "Голоса Америки", особо не удивлена. Говорит, что номер ее мобильного достаточно известный и при желании его можно узнать без проблем. "Другое дело, что для аккредитации мы сообщаем домашний адрес, номер паспорта. А это уже серьезно и неприятно, если и так попадет в открытый доступ. Два года назад с коллегами случилась подобная ситуация: тогда так же личная информация попала к вражеской стороне, однако, что к этому привело, так и не выяснили", - говорит Алла.

В пресс-службе операции Объединенных сил сообщают, что уже начались проверка и внутреннее расследование утечки информации. "Стараемся найти истину со всех сторон. Сейчас поднимаем всю исходную документацию, проверяются компьютеры, сравниваются списки (если никто не заметил - у них есть разногласия). Свое расследование должны начать и компетентные органы. Сейчас - это все, что можем сказать с этого досадного поводу", - говорится в сообщении, которое получили журналисты, работающие на линии фронта.

"Это серьезная проблема: могут осуществляться дальнейшие провокации против журналистов, и не только. В дальнейшем это может быть использовано и против волонтеров, которые также оставлять свои определенные данные. Хуже всего, что там есть телефоны. Итак, в любой момент могут позвонить журналисту, его жене или детям, а это, в условиях гибридной войны и того, с кем мы имеем дело, недопустимо. Вопрос очень серьезный, и я буду докладывать руководству Генштаба и ООС для того, чтобы максимально ограничить возможности таких утечек", - отметила начальник Главного командного центра ВСУ Богдана Бондарь.

Как сообщала "Страна", ранее глава НСЖУ сообщил, как в Украине сознательно раздувается антижурналистская истерия.

Также "Страна" писала, что НСЖУ подаст жалобу в Европейскую федерацию журналистов на интервью "Россия 24" с пленным Асеевым.