Советские ракетно-артиллерийские системы способны уничтожить любой флот, в том числе российский, в Азовском море. Это возможно при правильном размещении батарей.

Такое мнение высказал нардеп Юрий Береза ("Народный фронт"), передает Обозреватель. При этом, он все же ​​надеется на "взвешенные и трезвые решения" на заседании СНБО, созванном президентом Петр Порошенко для обсуждения ситуации в Азовском море.

"Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей, любой флот, который туда придет, уничтожается буквально за 5-10 минут. Измерив, на каком расстоянии могут быть корабли, можно даже взять то вооружение, которое было в 1991 году в Советском Союзе – оно практически все у нас – и ракетно-артиллерийские системы смогут подавить практически любой флот", - заявил Береза.

По информации нардепа, украинскими военными ведомствами проводятся все необходимые мероприятия на побережье Азовского моря для адекватного ответа противнику.

"Раздел (сферы интересов в Азовском море - Прим.Ред.) моря, который был во времена предыдущих президентов, не в пользу Украины, и здесь Порошенко должен поставить задачу МИД: что нам надо разрывать, как защититься, где апеллировать к международным институтам, где апеллировать к нашим партнерам, а где подавать иски в международные суды", - добавил нардеп.

По его мнению, нужно разрывать все договоры, которые действуют не в интересах Украины, чем должен заниматься Министерство иностранных дел.

Как сообщала "Страна", представитель Порошенко по Крыму заявил, что готовится политическое решение проблемы с украинским судоходством в Азовском море.

Отметим, что в Украине закрыты все административные дела по задержанному российскому сейнеру "Норд".