После смерти Иосифа Кобзона многие представители российского шоу-бизнеса пишут о нем в соцсетях.

"Защитник всех и вся… Мы обращались по любому поводу и без к Кобзону! От получить квартиру до похоронить близких на нормальном кладбище… Это был отец не только для собственных детей…", - написала о нем певица родом из Украины Лолита.

Соболезнования семье Кобзона принес и пародист Максим Галкин.

"Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушный к участи других", - написал Галкин в соцсети.

"Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича. Душой с вами!" - добавил Галкин.

Фото: instagram.com

А вот супруга пародиста - Алла Пугачева пока сохраняет молчание по поводу смерти Кобзона. Не исключено, что это объясняется давним конфликтом между артистами, пишут Вести.

Известно, что Пугачева и Кобзон познакомились в конце 1960-х, когда будущая Примадонна российской эстрады только начинала свою сценическую карьеру. Артист сразу обратил внимание на талантливую вокалисту, отличавшуюся от многих. К слову, именно Кобзон помог Пугачевой получить квартиру в центре Москвы.

Но затем мэтр и его певица рассорились. В своей книге "Как перед Богом" народный артист нелестно отозвался о Примадонне, откровенно назвав ее "глупой бабой". Та, будучи хозяйкой фестиваля "Песня года", в качестве ответного хода игнорировала фамилию Кобзона среди приглашенных. Правда, в последние годы отношения между артистами, уверяют инсайдеры, потеплели.

Ранее "Страна" писала о том, что народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался утром 30 августа после многолетней борьбы сонкологическим заболеванием.

Также мы сообщали, что похороны певца состоятся 2 сентября, он просил похоронить его между могилами матери и тещи на Востряковском кладбище Москвы.