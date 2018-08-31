Под Сумами нашли семейный склеп директора порохового завода
В Шостке Сумской области на территории Владимирского храма обнаружен семейный склеп знаменитого генерал-майора Моландера Карла Аароновича (1857-1862 гг.), директора Шосткинского порохового завода. О находке сообщил мэр города Николай Нога на своей странице в Facebook.
Во время руководства Шосткинским заводом Моландера были построены: 1859 - пожарная часть завода; 1860 - казарма для солдат (ныне заводоуправление); 1861 - при заводе открыты химическая лаборатория и техническая библиотека.
"Впервые на промышленных выставках демонстрировались изделия порохового завода. Шосткинский пороховой завод экспортировал селитру и древесный уголь", – добавил Нога.
Фото: facebook.com/Mykola.Noha
Фото: facebook.com/Mykola.Noha
Фото: facebook.com/Mykola.Noha
Фото: facebook.com/Mykola.Noha
Фото: facebook.com/Mykola.Noha
Как сообщала "Страна", под Киевом вандалы пытались вскрыть склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского.
Также "Страна" писала, что в Бразилии из склепа исчезли останки легендарного футболиста.
Ранее "Страна" сообщала, что несколько лет назад президента просили перенести столицу в Шостку.