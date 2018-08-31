В Шостке Сумской области на территории Владимирского храма обнаружен семейный склеп знаменитого генерал-майора Моландера Карла Аароновича (1857-1862 гг.), директора Шосткинского порохового завода. О находке сообщил мэр города Николай Нога на своей странице в Facebook.

Во время руководства Шосткинским заводом Моландера были построены: 1859 - пожарная часть завода; 1860 - казарма для солдат (ныне заводоуправление); 1861 - при заводе открыты химическая лаборатория и техническая библиотека.

"Впервые на промышленных выставках демонстрировались изделия порохового завода. Шосткинский пороховой завод экспортировал селитру и древесный уголь", – добавил Нога.

Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Фото: facebook.com/Mykola.Noha

Как сообщала "Страна", под Киевом вандалы пытались вскрыть склеп еврейского праведника Мордехая Чернобыльского.

Также "Страна" писала, что в Бразилии из склепа исчезли останки легендарного футболиста.

Ранее "Страна" сообщала, что несколько лет назад президента просили перенести столицу в Шостку.