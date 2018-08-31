Президент США Дональд Трамп и его бывший юрист Майкл Коэн готовили план по выкупу всей компрометирующей Трампа информации у компании American Media с начала 1980-х по 2016 год. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, план реализовать не удалось. Авторы публикации также признали, что не знают о том, какой информацией обладают American Media и ее руководитель Дэвид Пекер, который считается давним приятелем Дональда Трампа. При этом они напоминают, что господин Пекер недавно согласился на сотрудничество со следствием по делу Майкла Коэна.

Также сообщалось, что в обмен на иммунитет от уголовного преследования Дэвид Пекер рассказал детали о выплатах двум женщинам, с которыми вступал в связь Трампом. Речь идет о модели Playboy Карен Макдугал и бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс. Сам президент утверждает, что выплаты были сделаны из его средств, но без его ведома.

Ранее "Страна" писала о том, что до Нового года Путин и Трамп могут встретиться трижды.

Также мы сообщали, что Трамп назвал фейком любой текст с анонимным источником информации.