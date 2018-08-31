Патриарх Кирилл не стал раскрывать детали встречи с Патриархом Варфоломеем в Стамбуле. Сам разговор он назвал очень правильным. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали. Разговор был очень правильный, разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности", - сообщил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл добавил, что "на встрече не было ничего секретного или такого, что "произвело бы какой-то взрыв в сознании". По его словам, были обсуждены все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня.

Патриарх Кирилл также выразил надежду на продолжение совместной работы с Патриархом Варфоломеем, "чтобы и дальше работать вместе для того, чтобы мир становился лучше".

Как сообщала "Страна", патриарх Кирилл положительно охарактеризовал идущие в Стамбуле переговоры с Патриархом Варфоломеем.

"Хорошо, хорошо", - ответил предстоятель РПЦ на вопрос журналиста Сакена Аймурзаева о ходе переговоров.

Также появилось видео встречи Патриархов Кирилла и Варфоломея, которые хотят обсудить вопрос о Томосе для Украины.