В среду, 5 сентября, Нацсовет рекомендует теле- и радиоканалам показывать программы и передачи, руководствуясь Правилами ведения вещания в дни траура (скорби) и дни памяти. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правило утверждено решением Нацсовета от 23.07.2015 № 1146 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11.08. 2015 за № 967/27412).

Согласно постановлению Верховной Рады Украины от 08.02.2018 № 2287-VИИИ 5 сентября - День 100-летия со дня начала "красного террора" - преступной репрессивной политики коммунистического режима.

Что такое Красный террор. Объясняет Нацсовет

Советское правительство в этот день в 1918 году приняло (в ответ на Белый террор - прим. ред.) Декрет о красном терроре, который ставил задачу борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями путем изолирования "классовых врагов" в концентрационных лагерях и физического уничтожения "всех лиц, причастных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам".

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