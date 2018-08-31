В Житомирской области при попытке пересечь украинско-белорусскую украинские пограничники задержали разыскиваемого осужденного, которые сбежал из исправительной колонии. Его остановили сотрудники погранотделения "Овруч". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники погранотделения "Овруч" обнаружили мужчину без документов, который в обход пункта пропуска пытался нарушить госграницу Украины с Беларусью. Отсутствие документов он объяснил их потерей, а движение в направлении госграницы - желанием попасть на территорию Российской Федерации.

Впоследствии было установлено, что задержанным является гражданин Украины, житель Жмеренки, который находится во всеукраинском розыске. Его разыскивали с начала августа 2018 года за побег из исправительной колонии. Он осужден за разбой и приговорен к 4-м годам лишения свободы.

Мужчину привлекли к административной ответственности за попытку нарушения госграницы и передали сотрудникам Нацполиции в Житомирской области.

Как сообщала "Страна", пограничники тепловизором нашли украинца без документов, который вел двух бычков в Россию.

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