В России в пятницу, 31 августа, прогремел еще один взрыв на оборонном предприятии. На этот раз инцидент произошел в Самаре на ПАО "Кузнецов", которое является крупнейшим предприятием авиационного и космического двигателестроения. Об этом сообщает Интерфакс.

Взрыв прогремел в одном из цехов предприятия, где рабочие занимались чисткой резервуара для хранения жидкого кислорода.

В результате воспламенения газовоздушной смеси, по предварительным данным, погибли три человека. Еще несколько рабочих пострадали.

Напомним, сегодня на российском оборонном предприятии под Нижним Новгородом произошел взрыв в цеху по утилизации мин. После этого на предприятии вспыхнул пожар, который тушат до сих пор. При взрыве погибли три человека. Сообщается о четверых раненых, а также выясняется число пропавших без вести.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сирии взорвали директора военного института, который дважды обстреливали израильские ВВС.