В пятницу, 31 августа, грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который ранее заявил об исчезновении Грузии, если ее не примут в НАТО, сообщил, что его срочно госпитализировали в одну из тбилисских клиник. Об этом он сообщил радиостанции "Говорит Москва".

Артист также ответил на вопрос, пойдет ли он на похороны эстрадного певца Иосифа Кобзона. "Никто не приглашал на похороны", - заявил 80-летний Кикабидзе. Также Кикабидзе отметил, что его, собственно, это не удивило, так как артисты ранее были в ссоре.

Напомним, Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. Кроме того, Грузия отказалась от участия в Международном конкурсе молодых исполнителей "Пять звезд" только потому, что он проходит на российском курорте Сочи. Кроме того, Кикабидзе публично отказался от Ордена Дружбы, врученного российским Президентом.

Как сообщала "Страна", 30 августа не стало Иосифа Кобзона, он скончался в возрасте 80 лет. Народный артист СССР 15 лет лечился от онкологического заболевания и умер от прогрессирования болезни. Также стало известно, что место покойного Кобзона в Госдуме может занять выходец из Украины.