Сегодня, 31 августа, в зале Grimaldi Forum в Монако прошла жеребьевка Лиги Европы - 2018/2019. Две украинские команды узнали своих соперников во втором по значимости еврокубковом турнире.

"Бело-синие" перед началом жеребьевки попали в первую корзину, а полтавчане в четвертую.

Незадолго перед началом церемонии, шарики готовы, фото: uefa.com

Киевское Динамо попало в группу "K" и сыграет с казахской Астаной, французским Реном и Яблонецем.

А вот полтавскую Ворсклу слепой жребий отправил в группу "Е". Ее противниками станут Арсенал, Спортинг и Карабах.

Все итоги жеребьевки Лиги Европы

Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр).

Группа B: "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Лейпциг" (Германия), "Русенборг" (Норвегия).

Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Чехия).

Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Спартак" Трнава (Словакия).

Группа Е: "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина).

Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург).

Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Россия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа Н: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Франкфурт" (Германия), "Аполлон" (Кипр).

Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальмё" (Швеция), "Сарпсборг 08" (Норвегия).

Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандарт" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспор" (Турция).

Группа K: "Динамо" Киев (Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).

Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), "Види" (Венгрия).

Стоит отметить, что впервые в Лиге Еропы выступят пять команд: Акхисар Беледиеспор (где играет наш евгений Селезнев - Прим.Ред.), Сарпсборг, Спартак из Трнавы, Яблонец и Дюделанж.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Лиге чемпионов донецкий Шахтер сыграет с английским Манчестер Сити, французским Лионом и английским Хоффенхаймом.

Также мы рассказывали, что думают о жеребьевке Лиги чемпионов тренеры и президенты клубов, которые выпали в соперники "горнякам".

Очень жаль, что Заря на последних минутах матча с РБ Лейпциг упустила путевку в Лигу Европы.