Три человека погибли в результате взрыва в России на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Еще четверо получили ранения. Один сотрудник предприятия пропал без вести.

При этом есть информация, что точное количество пропавших без вести при взрыве пока неизвестно. Сейчас всех сотрудников эвакуировали, начальникам цехов приказано пересчитать людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Взрыв прогремел во время уничтожения боеприпасов в цеху по утилизации мин. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса в цеху по производству аммонала.

После взрыва на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило площадь в 100 квадратов. пожарные еще не локализовали возгорание. Решается вопрос о привлечении к тушению вертолета.

Ранее "Страна" писала о том, что взрыв на военном заводе в Солсбери не стали связывать с "Новичком".

Также мы сообщали, что после взрыва баллонов с топливом на пожаре в Харькове едва не погибли четыре спасателя.