Народный депутат Сергей Шахов будет выдвинут в президенты Украины от партии "Наш край". Об этом "Стране" сообщили сразу несколько собеседников в окружении политика и Луганской ячейке партии, которую он возглавляет.

По словам собеседников "Страны", именно луганский депутат-мажоритарщик Сергей Шахов считается наиболее вероятным кандидатом среди 24 глав областных организаций партии. Кроме того, на выдвижении его кандидатуры, якобы, настаивает замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук (который с недавних пор возглавляет также и штаб Порошенко), курирующий этот политический проект.

Решение о выдвижении Шахова может быть принято на партийном съезде региональных лидеров, который состоится осенью.

Между тем сам Шахов в одном из своих недавних интервью заявил, что решение о походе на выборы в партии будут принимать коллегиально. "В каждой области у нас есть лидеры. Если партия решит выдвигать на президентских выборах своего кандидата - так и будет. Это будет коллегиальное решение нашей партии. Сегодня нужны молодые люди", - рассказал Шахов.

При этом в беседе со "Страной" Сергей Шахов не исключил вероятности своего выдвижения в президенты Украины.

"Всему своё время, не исключено", - сказал политик.

Отметим, что партию "Наш край" часто называют техническим проектом Банковой, созданной еще под местные выборы 2015 года, чтобы оттягивать голоса на юго-востоке у "Оппозиционного блока".

В самом "Нашем крае" связи с Банковой отрицают.

Напомним, накануне в ЦИК назвали окончательную дату выборов президента-2019. Согласно Конституции они должны состояться в последнее воскресенье марта 2019 года. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера. Он также напомнил, что президентские выборы в Украине назначает не Центризбирком, а Верховная Рада, и это происходит не позже, чем за 100 дней до даты голосования - такой датой является 21 декабря 2018 года.