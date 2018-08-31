Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС планирует отменить перевод часов на летнее и зимнее время после того, как в Европе 80% жителей выступили "за" летнее время и против перевода часов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Напомним, в онлайн-опросе приняли участие около 4,6 миллиона человек. Юнкер сказал, что он будет настаивать на отмене перехода на летнее и зимнее время и Еврокомиссия "примет решение по этому вопросу сегодня".

"Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и это произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказал Юнкер.

Впрочем, воплотить это решение в жизнь быстро не удастся. Европейской комиссии необходимо будет согласовать это решение, и выдвинуть проект документа об отмене летнего времени. Европарламент и 28 стран-членов блока также должны утвердить документ.

Напомним, летнее время в его сегодняшнем виде было введено в Германии в 1980 году. Другие европейские страны ввели эту норму с целью экономии энергии даже раньше. С 2002 года изменение времени было урегулировано нормами ЕС.

Как сообщала "Страна", летнее время используется в 70 странах мира (в том числе почти во всех странах Европы). В Европе исключение составляют Исландия, Россия и Беларусь.

Как сообщала "Страна", Украина в этом году перешла на летнее время 25 марта. Ожидается, что в последнее воскресенье месяца, 28 октября, произойдет переход на зимнее время. И так происходит каждый год с 1981 года. Ранее оговаривалось, что в 2012 году стрелки часов в Украине переведут в последний раз. Но украинские власти так и не рассмотрели этот вопрос, поэтому процесс перевода часов дважды в год остался традицией страны.