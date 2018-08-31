Патриарх Кирилл положительно охарактеризовал идущие в Стамбуле переговоры с Патриархом Варфоломеем.

"Хорошо, хорошо", - ответил предстоятель РПЦ на вопрос журналиста Сакена Аймурзаева о ходе переговоров.

Напомним, на встрече Варфоломей заявил о намерении решать "все вопросы путем диалога". На переговоры предстоятелей прибыли все члены Священного Синода, заседание которого продлится в течение трех дней.

Скриншот: facebook.com/saken.aymurzaev

Как сообщала "Страна", в июле Патриарх Кирилл обсудил Украину с делегацией Константинопольского Патриархата. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с проблематикой сохранения межправославного единства.

В пятницу, 31 августа, в Стамбуле, накануне православного нового года, началась встреча Патриархов Кирилла и Варфоломея.