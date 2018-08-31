Сегодня, 31 августа, заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Дмитрий Шимкив собирается заявить о своей отставке. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в Администрации президента.

В частности, сегодня в 14:00 пройдет пресс-конференция, на которой Шимкив сообщит о своем решении. Напомним, Шимкив, который был назначен в июле 2014 года, в Администрации президента заведовал вопросами проведения административных, социальных и экономических реформ.

Стоит отметить, что в СМИ писали и о возможной отставке еще одного заместителя главы Администрации президента - Алексея Филатова.

Ранее "Страна" писала о том, что СМИ назвали имя главы предвыборного штаба Порошенко.

Также мы сообщали, что Порошенко сообщил, когда ждет визита канцлера Германии в Украину.