До конца 2018 года президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют возможность провести еще три встречи на различных международных мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают Известия.

Президенты могут встретится на праздновании годовщины окончания Первой мировой войны во Франции, Восточноазиатском саммите в Сингапуре и встрече лидеров стран-членов Большой двадцатки (G20) в Аргентине.

"Все зависит от взаимности", - уточнил Песков, говоря о возможности встреч.

11 ноября во Франции будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, куда приглашены лидеры стран-участниц конфликта. По словам пресс-секретаря президента РФ, визит Путина на церемонию, связанную с этой исторической датой, прорабатывается.

В Сингапуре с 11 по 15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит, на котором ожидается присутствие и Трампа, и Путина. Кроме того, в конце ноября - начале декабря в аргентинском Буэнос-Айресе состоится встреча глав государств большой двадцатки, в которой традиционно участвуют президенты РФ и США.

Как сообщала "Страна", Трамп рассказал американцам о пользе встреч с Путиным и Ким Чен Ыном. Президент США предположил, что после его встречи их отношения только улучшились.

Напомним, что в США предложили создать национальный центр по борьбе с российской угрозой.