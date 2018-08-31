На международной космической станции произошла серьезная авария. Из-за трещины произошла утечка кислорода. Окончательно проблема пока не решена, а русские и американские космонавты тем временем начали конфликтовать.

"Страна" собрала все, что на данный момент известно о космическом ЧП.

Что произошло

30 августа в центрах управления полетом во время изучения показателей функционирования бортовых систем МКС была обнаружена постепенная утечка воздуха в космос. Немного позже выяснилось, что "протекает" состыкованный с МКС российский корабль "Союз МС-09".

Поскольку ситуация не была критической, а узнали о проблеме "ночью", обитателям станции дали выспаться, после чего сообщили им о происшествии.

Отверстий, как выяснилось, два, но лишь одно из них пропускает воздух. Космонавты провели исследование отверстий при помощи подручных средств - зубной щетки и эндоскопа. Они выяснили, что второе отверстие оканчивается плотным слоем металлической обшивки и течь давать не может.

Каким образом и когда в модуле образовалась пробоина - неизвестно. По основной версии, это произошло из-за попадания в обшивку микрометеоритов или мусора. По словам британского астронавта Тимоти Пика, виновником трещины оказался космический мусор размером не более пылинки.

Удар пришелся на стекло одного из семи иллюминаторов обзорного купола, расположенного на одноименном модуле МКС.

Потерю давления космонавты компенсируют наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

Как устроена МКС

Как ремонтируют пробоину

Сначала дыру около 1,5 мм в диаметре закрыл пальцем немецкий астронавт Александр Херст, затем туда залили герметик и залепили заплаткой, которая была смазана эпоксидной смолой.

Вариант с ремонтом повреждения снаружи отвергли как ненужный – временной починки должно хватить, пока "Союз МС-09" не вернется на Землю. Со станцией он состыкован уже почти три месяца и будет оставаться там до зимы.

Центры управления полетом в Хьюстоне и Королёве отслеживают ситуацию и регулярно проверяют давление на борту МКС. А космонавты на орбите начали подготовку российского корабля к экстренной герметизации в случае необходимости.

Окончательно ремонт будет завершен в пятницу. После установки заплатки космонавты будут проверять герметичность бытового отсека, задраив люки.

Конфликт на борту

После того, как давления на корабле "Союз МС-09" начало падать, между членами экипажа МКС возникли противоречия относительно способов устранения утечки воздуха. На неотложной заливке пробоины герметиком настояли в "Роскосмосе", хотя в NASA хотели сначала проверить на Земле возможные последствия такого решения.

Командир станции астронавт NASA Эндрю Фейстел настаивал на том, что предложенная российской стороной схема ремонта путем установки заплаток требует более детального рассмотрения и предлагает подождать 24 часа, чтобы изучить все возможные способы ремонта. По мнению Фейстела, вследствие очень медленной утечки на борту станции непосредственной угрозы экипажу нет.

В свою очередь, россияне придерживаются изначального решения о немедленном устранении утечки при помощи ремонтного комплекта.

В результате возникших противоречий Фейстел прекратил участвовать в ремонте, пока Роскосмос и NASA не согласуют единый план действий.

Опасный мусор

Опасность столкновения космического мусора с МКС порой становится настолько серьезной, что космонавтам приходится эвакуироваться со станции. Последняя частичная эвакуация произошла 16 июня 2015 года.

Для защиты от столкновений МКС оборудована противометеоритными панелями и специальными системами, которые позволяют станции уклоняться от опасных фрагментов. Объекты диаметром больше сантиметра способны повредить важное оборудование или насквозь пробить оболочку. Фрагмент размером 10 сантиметров может и вовсе разорвать МКС на куски.

Согласно представителям ESA (Европейское космическое агентство), будущие миссии будут организованы таким образом, чтобы выход из строя космического аппарата не приводил к взрывам, которые могли бы увеличить число обломков на орбите вокруг Земли. Все спутники и ракеты будут возвращаться на Землю или сгорать в атмосфере после прекращения работы.