В четверг, 30 августа, Голосеевский райсуд Киева утвердил сделку со следствием между представителями ГПУ и исполнительным директором УНСП "Шмайсер" Борисом Германом, которому инкриминировалась серия террористических актов, итогом которых должна была стать гибель российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом "Стране" сообщила судья-спикер учреждения Наталья Чередниченко.

По ее словам, соответствующее решение было вынесено в судебном заседании 30 августа. Прочие детали вердикта в суде отказались комментировать, уточнив лишь - ранее избранная Герману мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 28 сентября, не была изменена.

Как уточнил "Стране" адвокат Валерий Поваров, который представляет интересы обвиняемого в организации убийства Бабченко, слушание по делу его клиента проходило в закрытом режиме. О подробностях вынесенного приговора защитник отказался говорить, сославшись на ранее взятые обязательства о неразглашении сведений по делу.

"Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор, его детали и сама сделка - засекречены", - пояснил Поваров.

Вместе с этим, он уточнил, что в отношении Германа было вынесено судебное решение, которое предусматривает реальный срок наказания. Ожидается, что данный приговор вступит в силу по прошествии месяца с момента его оглашения судом первой инстанции.

Напомним, что Борис Герман обвинялся по статье об организации террористического акта (ч.3 ст.258 УК Украины), санкция которой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала "Страна", ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что СБУ предоставит в суде доказательство российского следа в деле журналиста Бабченко.