Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в пятницу утром провел разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто после появления в правительстве Венгрии должности министра по Закарпатью. По итогам встречи венгерская сторона должна изменить название своего уполномоченного. Об этом министр сообщил на своей странице в Twitter.

"Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного "по Закарпатью". А по всем остальным вопросам - продолжаем конструктивно работать дальше", - написал Климкин.

Фото: PavloKlimkin/Twitter

Напомним, что Министерство иностранных дел выразило протест временному поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу в связи с антиукраинскими заявлениями руководства Венгрии.

Кроме того, венгерскому дипломату была вручена нота с требованием официальных разъяснений в связи с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу его компетенции входит часть территории Украины.

Как сообщала "Страна", в одном из своих последних интервью венгерский премьер пообещал "необычайный расцвет венгров Карпатского бассейна". Мол, страна не может быть успешной, если ее граждане за рубежом живут хуже, чем в родной стране. Премьер заверил зарубежных венгров, что их родина "стала намного сильнее и всегда может прийти на помощь".

Напомним также, что в МИД запретят въезд в Украину венгерскому министру по Закарпатью.